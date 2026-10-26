"Никаких вопросов о Лунине": Моуринью удивил своим заявлением после победы в "Эль-Класико"

Реал Мадрид с Андреем Луниным в воротах одержал победу в "Эль-Класико". После матча Жозе Моуринью оценил игру украинского вратаря.

Реал Мадрид одержал победу на "Камп Ноу" в "Эль-Класико" против Барселоны. Андрей Лунин играл в матче с первых минут, а после игры выступление украинца оценил наставник "сливочных" Жозе Моуринью, его слова передает Madrid Xtra.

Что сказал Моуринью о Лунине

Жозе Моуринью громко заявил, что Лунин в матче против Барселоны был невероятен. А затем в своем стиле высказал претензии к журналистам. Наставник "галактикос" заметил, что репортеры задали ему уже два вопроса, но ни один из них не касался украинского вратаря.

Если бы мы здесь проиграли из-за ошибок Лунина, то первый вопрос был бы именно о нем. Единственное, что я ему сказал, – это то, что он тренируется не для того, чтобы сидеть на скамейке запасных,

– подчеркнул Моуринью.

Он добавил, что Лунин сыграл с большим самообладанием и спокойствием. Впрочем, подчеркнул, что у Реала есть лучший вратарь в мире, и в матче против Барселоны никто не жаловался, что не играет Куртуа.

Как Лунин сыграл против Барселоны

Андрей Лунин неожиданно оказался в стартовом составе на матч против Барселоны, поскольку Тибо Куртуа заболел гриппом. К слову, в заявке на "Эль-Класико" оказался еще один украинский вратарь – Илья Волошин.

Лунин в матче против каталонцев совершил 5 сейвов, однако пропустил 1 гол. Кроме того, после замены Вальверде именно Лунин получил капитанскую повязку в середине второго тайма. В целом Реал победил со счетом 2:1. В составе мадридцев Мбаппе оформил дубль, а за Барселону забил Рафинья.