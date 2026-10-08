"Делают профессионально и системно": Добринская рассказала, как россияне возвращаются в спорт

Представительница Украины в Совете международной легкоатлетической организации World Athletics Наталья Добринская рассказала о борьбе российской стороны за позиции на международной арене. Она отметила настойчивость наших соседей.

На международных легкоатлетических соревнованиях россиян пока нет, но с каждым годом они все активнее пытаются вернуть своих спортсменов на крупнейшие турниры. Об этом Наталья Добринская рассказала сайту Tribuna.

Что делают россияне для возвращения в легкую атлетику

По словам чемпионки Олимпиады-2008, спортивные функционеры из Москвы ощущают ослабление международных санкций и все чаще пытаются найти слабые места в ограничениях.

Российская сторона значительно активизировалась. Представители их федерации присутствуют практически на всех больших легкоатлетических соревнованиях, активно общаются с членами Совета World Athletics, президентами национальных федераций, налаживают контакты и продвигают свою позицию. И надо признать: они делают это профессионально и системно,

– сказала Добринская.

Украинская представительница в Совете World Athletics добавила, что пока позиция организации остается непоколебимой, но коллеги в частных беседах все чаще допускают возможность пересмотра собственных подходов.

Как Россия возвращается в спорт

Напомним, что президент World Athletics Себастьян Коу неоднократно заявлял, что санкции в отношении российских и белорусских спортсменов остаются в силе, пока не будет реального прогресса в мирных переговорах. Но далеко не все международные федерации придерживаются аналогичной позиции.

На днях женская сборная России получила путевку на чемпионат мира-2027 по волейболу, где также выступит Украина.

Напомним, что, по словам министра спорта России Михаила Дегтярева, он получил письмо от президента МОК Кирсти Ковентри с пожеланиями успешного проведения международного форума "Россия – спортивная держава".