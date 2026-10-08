На міжнародних легкоатлетичних стартах росіян наразі немає, але з кожним роком вони дедалі сильніше намагаються повернути своїх спортсменів на найбільші турніри. Про це Наталя Добринська розповіла для сайту Tribuna.

Що роблять росіяни для повернення у легку атлетику

За словами чемпіонки Олімпіади-2008, спортивні функціонери з Москви відчувають послаблення міжнародних санкцій та дедалі частіше намагаються знайти слабкі місця в обмеженнях.

Російська сторона дуже активізувалася. Представники їхньої федерації присутні практично на всіх великих легкоатлетичних змаганнях, активно спілкуються з членами Ради World Athletics, президентами національних федерацій, вибудовують контакти й просувають свою позицію. І треба визнати: вони роблять це професійно і системно,

– сказала Добринська.

Українська представниця у Раді World Athletics додала, що наразі позиція організації є непохитною, але колеги у приватних розмовах усе частіше допускають перегляд власних підходів.

Як Росія повертається у спорт

Нагадаємо, що президент World Athletics Себастьян Коу неодноразово заявляв, що санкції щодо російських та білоруських спортсменів залишаються в силі, поки не буде реального прогресу в мирних переговорах. Але далеко не всі міжнародні федерації мають аналогічну позицію.

Днями жіноча збірна Росії отримала путівку на чемпіонат світу-2027 з волейболу, де також виступить Україна.

Нагадаємо, що за словами міністра спорту Росії Михайла Дегтярьова, він отримав лист від президентки МОК Кірсті Ковентрі з побажаннями вдалого проведення міжнародного форуму "Росія – спортивна держава".