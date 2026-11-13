Настоящий тюремный срок: Нурмагомедова осудили за нападение на Двалишвили
Российский боец Усман Нурмагомедов получил тюремное заключение за нападение на грузинского спортсмена Мераба Двалишвили. Наказание также понесли члены его команды.
ACD MMA сообщило, что Нурмагомедов был наказан в ОАЭ за нападение на грузина. Россиянин и пять его друзей проведут ближайшие месяцы за решеткой.
Какое наказание получил Нурмагомедов
Российский боец Нурмагомедов проведет за решеткой следующие 6 месяцев в Абу-Даби. Также все участники нападения должны уплатить штраф в размере 300 тысяч дирхамов. Это примерно 82 тысячи долларов. Когда все шестеро отбудут свое наказание, их депортируют из ОАЭ.
Напомним, что инцидент с нападением на Двалишвили произошел в одном из отелей ОАЭ. Это случилось во время того, как грузинский спортсмен давал интервью.
Какие известны подробности задержания россиянина
Сразу после драки российского спортсмена Нурмагомедова задержала полиция. Также правоохранители доставили в участок двух человек, которые снимали происходящее на видео.
В общей сложности полиция передала в прокуратуру дела восьми задержанных участников инцидента. Уже несколько суток они находились под охраной полицейских.
Известно, что в ОАЭ действует политика нулевой терпимости к нарушению местных законов. Драка в общественном месте считается настоящим преступлением.
Интересно, что штраф за драку в общественном месте получил и Двалишвили. Он, а также Лазишвили, оштрафованы на 50 тысяч дирхамов каждый.
Напомним, что в поддержку грузинского спортсмена выступили Каха Каладзе и Хвича Кварацхелия. Бывший игрок Динамо и Милана, а ныне мэр Тбилиси заявил, что поступок Нурмагомедова не имеет ничего общего ни со спортивной честью, ни с достоинством.
Футболист ПСЖ отметил, что Двалишвили и Лазишвили продемонстрировали мощь грузинского народа. Мол, даже напав на спортсменов сзади, россияне ничего не смогли с ними поделать.