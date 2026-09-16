"Является влиятельной фигурой": клуб НХЛ позорно отреагировал на участие Овечкина в агитации за Путина

Российские спортсмены по-прежнему являются частью пропагандистской машины Владимира Путина. Многие из них опозорились, поддержав "Единую Россию" и войну против Украины.

Одним из таких спортсменов является легенда НХЛ Александр Овечкин. Игрок Вашингтон Кэпиталз открыто поддержал партию Путина, сообщает The Athletic.

Как отреагировали в Вашингтоне

Хоккеист снялся в предвыборном ролике "Единой России" накануне местных выборов в парламент. Овечкин оказался среди единомышленников министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Пресс-атташе Вашингтон Кэпиталз Сергей Кочаров прокомментировал позорный поступок Александра. В клубе НХЛ заявили, что не видят в этом проблем и даже сделали хоккеисту несколько комплиментов.

Овечкин – гражданин России, который в межсезонье проживает в Москве вместе с семьей и останется там после завершения карьеры. Этим летом, находясь в России, он получил предложение принять участие в видеокампании. Как спортсмен с самым длительным стажем в клубе и опора местного сообщества, он сосредоточен на предстоящем сезоне и на том, чтобы и в дальнейшем оставаться влиятельной фигурой как на льду, так и в нашем городе,

– говорится в заявлении Кочарова.

Пойдет ли Овечкин в политику

Интересно, что этот скандал с Овечкиным имел продолжение. Как сообщает Meduza, Александра хотели видеть одним из лидеров списка партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму. Однако сам хоккеист отказался из-за нежелания играть такую роль.

Россиянин понял, что ему пришлось бы тратить много времени на политику, поэтому согласился лишь на съемку в ролике. Ранее ситуацию с Овечкиным прокомментировал Владислав Гераскевич.

К слову, в том же видео снялись другой известный хоккеист Вячеслав Фетисов, боец ММА Федор Емельяненко и шахматист родом из Украины Сергей Карякин. Также среди сторонников Путина есть и известная фигуристка Камила Валиева, которую называют "любовницей президента России".