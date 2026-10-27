"Это было больно": Монфис откровенно рассказал, в каких отношениях он остался со Свитолиной

Элина Свитолина неожиданно объявила о своем намерении развестись со своим мужем Гаэлем Монфисом. Французский теннисист по этому поводу сделал новое заявление.

Слова бывшего спортсмена приводит издание L’Equipe. Француз откровенно поделился своими чувствами.

Что сказал Монфис

Монфис рассказал, что такое решение неизбежно влечет за собой последствия. Для него разрыв с Элиной был очень болезненным. Как человек Гаэль напомнил, что он очень раним.

Хочу, чтобы люди никогда не забывали, что мы обычные люди, такие же, как и они. Не все в нашей жизни зависит от нас. Жизнь – это гораздо больше, чем просто теннис. Этот разрыв, безусловно, повлиял на меня. Мы были публичной парой, поэтому чувствовали обязанность поделиться этой новостью,

– отметил француз.

Он добавил, что разрыв – это всегда непросто. По словам Монфиса, он не может тренироваться так, как хотел бы. Его психологическое состояние оставляет желать лучшего. Он хуже тренируется, хуже питается, ему все дается с трудом. Этот разрыв причинил ему настоящую боль.

Я общался со своей семьей и близкими. Это заставило меня задаться вопросом: хватит ли у меня сил, смогу ли я выходить на корт и тренироваться. Завершение карьеры – невероятно сложный процесс. Выход на корт вызывает бурю эмоций. Непросто оставаться в моменте, когда сталкиваешься с чувствами, которые тебе незнакомы, которые тебе не всегда удается контролировать,

– подчеркнул Монфис.

Гаэль также добавил несколько слов об Элине. Он сказал, что люди даже не представляют, насколько украинка – замечательный человек. Элина решила положить конец их отношениям. И хотя Монфису очень тяжело, он уважает ее решение. Многие этого не поняли, но у Элины не было никаких злых намерений, ведь у нее есть свои чувства и внутренние переживания.

Мы остаемся очень близкими людьми, у нас есть маленькая дочь, мы относимся друг к другу с огромным уважением и много общаемся. Не хочу вдаваться в подробности нашей личной жизни, но мы многое перепробовали. Она чувствовала себя нехорошо, и я уважаю ее решение,

– подчеркнул француз.

Он подытожил, что они больше не пара, но остаются семьей. Элина больше не его жена, но она мать его дочери.

Что происходило после заявления Свитолиной о разводе

Элина Свитолина неожиданно сообщила о своем решении разветься с Гаэлем Монфисом. Эта новость шокировала все спортивное сообщество. После этого украинку стали считать бессердечной и эгоистичной женщиной. Однако на защиту украинки встали друзья и близкие их семьи.

Интересно, что друзья пары рассказали, что даже после заявления Свитолиной Гаэль и Элина продолжили жить вместе в своей квартире в Дубае и воспитывать дочь Скай. По мнению друзей, украинка, возможно, поспешила с таким решением.