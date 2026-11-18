Легенда Динамо Йожеф Сабо дал свою оценку выступлению сборной Украины в Лиге наций под руководством Мальдеры. При этом украинский тренер назвал специалиста, который уже должен был заменить итальянца на этом посту.

Об этом он рассказал в интервью изданию Спорт-Экспресс. Сабо поставил "двойку" игрокам сборной Украины и тренерскому штабу команды.

Кем Сабо предложил заменить Мальдеру

Йожеф Сабо поставил "двойку" Андреа Мальдере за его работу в Лиге наций. Украинский специалист выразил недоумение: неужели в Украине нет тренера лучше, чем итальянец?

Да, есть. Ничего путного этот Мальдера не сделает. Говорю заранее, что с этим Мальдерой не будет никаких больших достижений, вот увидите,

– отметил Сабо.

Он добавил, что в Украине есть Мирон Маркевич. И Сабо не понимает, почему сборную не доверили именно этому тренеру. Хотя, по мнению Сабо, возможно, Маркевич и сам не захотел взять команду, потому что видит ее нынешний уровень и прекрасно понимает, что с таким составом футболистов трудно на что-то претендовать.

Зачем ему в его возрасте нервничать и позориться? Впрочем, Маркевич был бы в сто раз лучше, чем этот итальянец. А еще есть Калитвинцев и Максимов, молодые тренеры, но уже с немалым опытом,

– отметил легендарный игрок и тренер Динамо.

Сабо назвал главным фактором преимущества вышеупомянутых тренеров то, что они украинцы. И в очередной раз он выразил непонимание, почему Шевченко доверился Мальдере.

Как сборная Украины выступила в Лиге наций

Сборная Украины заняла третье место на групповом этапе Лиги наций. Это означает, что она сохранила свое место в дивизионе В этого турнира. Впрочем, во время жеребьевки отборочного турнира к Евро-2028 она будет в третьей корзине, что может обернуться встречей с двумя сильными сборными в группе.

В заключительном матче Лиги наций украинцы победили сборную Грузии со счетом 1:0. Уже на 53-й секунде встречи отличился Даниил Сикан. Этот гол стал самым быстрым в истории "сине-желтых" во всех официальных матчах.