Йожеф Сабо / Скриншот из видео
Легенда Динамо Йожеф Сабо дал свою оценку выступлению сборной Украины в Лиге наций под руководством Мальдеры. При этом украинский тренер назвал специалиста, который уже должен был заменить итальянца на этом посту.
Об этом он рассказал в интервью изданию Спорт-Экспресс. Сабо поставил "двойку" игрокам сборной Украины и тренерскому штабу команды.
Кем Сабо предложил заменить Мальдеру
Йожеф Сабо поставил "двойку" Андреа Мальдере за его работу в Лиге наций. Украинский специалист выразил недоумение: неужели в Украине нет тренера лучше, чем итальянец?
Да, есть. Ничего путного этот Мальдера не сделает. Говорю заранее, что с этим Мальдерой не будет никаких больших достижений, вот увидите
Он добавил, что в Украине есть Мирон Маркевич. И Сабо не понимает, почему сборную не доверили именно этому тренеру. Хотя, по мнению Сабо, возможно, Маркевич и сам не захотел взять команду, потому что видит ее нынешний уровень и прекрасно понимает, что с таким составом футболистов трудно на что-то претендовать.
Зачем ему в его возрасте нервничать и позориться? Впрочем, Маркевич был бы в сто раз лучше, чем этот итальянец. А еще есть Калитвинцев и Максимов, молодые тренеры, но уже с немалым опытом
Сабо назвал главным фактором преимущества вышеупомянутых тренеров то, что они украинцы. И в очередной раз он выразил непонимание, почему Шевченко доверился Мальдере.
Как сборная Украины выступила в Лиге наций
Сборная Украины заняла третье место на групповом этапе Лиги наций. Это означает, что она сохранила свое место в дивизионе В этого турнира. Впрочем, во время жеребьевки отборочного турнира к Евро-2028 она будет в третьей корзине, что может обернуться встречей с двумя сильными сборными в группе.
В заключительном матче Лиги наций украинцы победили сборную Грузии со счетом 1:0. Уже на 53-й секунде встречи отличился Даниил Сикан. Этот гол стал самым быстрым в истории "сине-желтых" во всех официальных матчах.
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