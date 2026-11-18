Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Спорт-Експрес". Сабо поставив "двійку" гравцям збірної України та тренерському штабу команди.

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Ким Сабо запропонував замінити Мальдеру

Йожеф Сабо поставив "двійку" Андреа Мальдері за його роботу в Лізі націй. Український фахівець висловив нерозуміння, чи в Україні немає кращого тренера, ніж італієць.

Та є. Нічого цей Мальдера не зробить путнього. Кажу наперед, що не буде з цим Мальдерою ніяких великих звершень, от побачите– зазначив Сабо.

Він додав, що в Україні є Мирон Маркевич. І Сабо не розуміє, чому збірну не довірили саме цьому тренеру. Хоча, на думку Сабо, можливо, Маркевич і сам не захотів прийняти команду, бо бачить її нинішній рівень і чудово розуміє, що важко з таким підбором футболістів на щось претендувати.

Навіщо йому в його віці нервуватись і ганьбитись? Утім, Маркевич був би в сто разів кращим, ніж цей італієць. А ще є Калитвинцев і Максимов, молоді тренери, але вже з чималим досвідом– зауважив легендарний гравець і тренер Динамо.

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Сабо назвав головним фактором переваги вищезазначених коучів те, що вони українці. І вчергове він висловив нерозуміння, чому Шевченко довірився Мальдері.

Як збірна України відіграла в Лізі націй

Збірна України посіла третє місце на груповому етапі Ліги націй. Це означає, що вона зберегла свою прописку в дивізіоні В цього турніру. Утім, під час жеребкування відбору на Євро-2028 буде в третьому кошику, що може обернутися зустріччю з двома сильними збірними в групі.

У заключному матчі Ліги націй українці перемогли збірну Грузії з рахунком 1:0. Уже на 53-й секунді зустрічі відзначився Данило Сікан. Цей гол став найшвидшим в історії "синьо-жовтих" в усіх офіційних поєдинках.