300 миллионов долларов доходов: Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира в сезоне 2026/27. Лидер рейтинга имеет доход в размере 300 миллионов долларов.

В рейтинге журнала Forbes учитываются зарплата и другие доходы, которые футболист получает непосредственно от клуба, а также доходы от неспортивной деятельности.

Кто вошел в рейтинг

Самым высокооплачиваемым игроком мира является Криштиану Роналду. Игрок Аль-Насра, по данным издания, получает 250 миллионов долларов различных выплат непосредственно от своего клуба. Еще 50 миллионов долларов – это выплаты за внефутбольную деятельность, которой португалец занимается в этом сезоне.

На втором месте – извечный конкурент Роналду – Лионель Месси. Аргентинец получает 145 миллионов долларов. Интересно, что внефутбольная деятельность приносит игроку Интера Майами даже больше денег, чем клуб – 75 миллионов долларов против 70 миллионов долларов.

Замыкает тройку первый представитель клубного футбола Европы – Килиан Мбаппе. Француз получает в Реале 70 миллионов долларов. Еще 30 миллионов долларов – от неспортивной деятельности. Таким образом, в сумме у Мбаппе 100 миллионов долларов доходов за сезон.

Как выглядит полный рейтинг журнала Forbes

В топ-10 рейтинга самых высокооплачиваемых футболистов по версии издания Forbes вошли в общей сложности 7 представителей европейского футбола и 3 игрока, которые в настоящее время выступают на других континентах. Полный рейтинг выглядит так:

Криштиану Роналду (Аль-Наср) – 300 миллионов долларов (250+50) Лионель Месси (Интер Майами) – 145 миллионов долларов (70+75) Килиан Мбаппе (Реал) – 100 миллионов долларов (70+30) Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 85 миллионов долларов (60+25) Винисиус Жуниор (Реал) – 76 миллионов долларов (48+28) Ламин Ямаль (Барселона) – 55 миллионов долларов (35+20) Садио Мане (Аль-Наср) – 54 миллиона долларов (50+4) Джуд Беллингем (Реал) – 45 миллионов долларов (29+16) Гарри Кейн (Бавария) – 42 миллиона долларов (29+13) Мохамед Салах (Трабзонспор) – 40 миллионов долларов (20+20)

Что известно о Роналду

Вокруг Роналду до сих пор разгорается скандал в сборной Португалии. Он устроил демарш из национальной команды во время матчей Лиги наций. Затем написал в своих соцсетях, что причина этого в том, что тренер сборной Португалии Жорже Жезуш не сдержал своего слова перед ним.

Теперь с заявлениями о будущем Роналду в национальной команде выступают представители его семьи. В частности, сестра футболиста говорила, что при этом тренере ее брат в сборную не вернется. Вместе с тем федерация также дисквалифицировала Криштиану из национальной команды, но готова сразу отменить это решение в случае примирения между игроком и тренером.