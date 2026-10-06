Украина после поражения от Венгрии усложнила себе путь на Евро-2028

Положение сборной Украины осложнилось после поражения от сборной Венгрии в четвертом туре. Лига наций влияет на формирование отборочных групп к Евро-2028.

В понедельник, 5 октября, сборная Украины потерпела поражение в матче Лиги наций против Венгрии (1:2). Этот матч повлиял на тактические позиции "сине-желтых" перед формированием групп квалификации к Евро-2028, пишет 24 Канал.

Как матч с Венгрией повлиял на Евро-2028

Перед стартом сезона 2026/27 УЕФА изменил подходы к розыгрышу турниров сборных. Теперь состав корзин при жеребьевке отбора на чемпионат Европы определяется по рейтингу Лиги наций, а не по рейтингу ФИФА.

Первые 16 мест распределены между сборными из Дивизиона А: 12 позиций в первой корзине и еще четыре – во второй. Украина выступает в Дивизионе B, поэтому находится между второй и третьей корзиной.

Чтобы попасть именно во вторую группу, нашей команде необходимо занять место не ниже 24-го. На данный момент подопечные Андреа Мальдеры опустились на третье место в своей группе, которая в промежуточном рейтинге Лиги наций выталкивает их в третью корзину и теоретически означает более сложную группу в отборочном турнире на ЧЕ.

Что дальше для сборной Украины

Следующий матч сборная Украины проведет 14 ноября на выезде против Северной Ирландии. Через три дня сине-желтые завершат групповой этап игрой с Грузией.

Жеребьевка отборочного турнира Евро-2028 запланирована на 6 декабря 2026 года. По результатам жеребьевки будут сформированы 12 групп: шесть – по пять команд и еще шесть – по четыре.