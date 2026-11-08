"Лично звонили": Мальдер рассказал, хотят ли футболисты ездить в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал слухи о нежелании некоторых игроков приезжать в лагерь национальной команды. Специалист рассказал об отношении футболистов.

Тренер сборной Украины отметил, что подобных случаев за время его пребывания на этом посту не было. Слова Андреа Мальдеры приводит пресс-служба УАФ.

Что Мальдера сказал о футболистах

По словам итальянского специалиста, он сталкивается с противоположным отношением игроков, чем то, о котором пишут в СМИ.

Я не знаю, как это комментировать. Наоборот, я хочу признаться, что некоторые игроки лично мне позвонили, они хотели приехать. Если бы мне сообщили, что кто-то не хочет приехать в национальную сборную, то это означало бы, что этот игрок не заслуживает играть в футболке сборной,

– сказал Андреа Мальдера.

Напомним, что в ноябре "сине-желтые" проведут два официальных матча. На данный момент известно, кого тренер вызвал в расположение команды.

Мальдера также объяснил, почему в списке не нашлось места для Андрея Ярмоленко.

Когда состоятся матчи Украины в Лиге наций

С Северной Ирландией подопечные Мальдеры сыграют на выезде 14 ноября в 21:45 по киевскому времени, а Грузию номинально примут 17 ноября в то же время.

Ранее Андреа Мальдера высказался об амбициях сборной Украины по итогам группового этапа турнира в Дивизионе B.