"У них хороший потенциал": Вирт назвал футболистов, на которых будет строиться сборная Украины

Сборная Украины по футболу в сентябре – октябре провела 4 матча в рамках Лиги наций. Возможность выступить за команду получили игроки, которые ранее не получали игрового времени в сборной.

Бывший игрок сборной Украины Юрий Вирт в комментарии 24 Каналу высоко оценил атакующую линию команды. В частности, тренер обратил внимание на Матвея Пономаренко, Игоря Краснопира, Владислава Велетня и Илью Крупского.

Новичков сборной Украины должен был наигрывать штаб Реброва

По мнению Вирта, эти футболисты продемонстрировали, что могли попасть в сборную Украины еще раньше.

"Выглядели не как новички, а как игроки, которые уже несколько лет в сборной. Поэтому я удивлен, ведь мы увидели, что эти футболисты могли бы и раньше попасть в сборную. Игра показала, что у них действительно есть хороший потенциал", – сказал он.

Специалист добавил, что в будущем вокруг этих игроков будет строиться команда.

Поэтому я думаю, что действительно на этих футболистах сборная будет строиться и в будущем. Им просто не хватало чуть-чуть хладнокровия перед воротами,

– заявил Вирт.

Он считает, что этих игроков должен был наигрывать еще предыдущий тренерский штаб Сергея Реброва.

"Понимаете, это был выбор Сергея Реброва, его видение – почему, как и к чему. На мой взгляд, эти игроки могли и раньше оказаться в национальной сборной и сейчас уже не были бы новичками, обладали бы опытом и хладнокровием. Я думаю, что своей игрой в клубе они уже давно заслуживали того, чтобы получать больше игрового времени в сборной", – резюмировал экс-игрок сборной.

Как Украина начала сезон в Лиге наций

В течение сентября – октября сборная Украины провела 4 матча, в которых одержала одну победу над Венгрией. В пассиве "сине-желтых" – разгромное поражение от Северной Ирландии, а также минимальное поражение от венгров. С Грузией украинцы разделили очки.

После четырех туров Украина занимает третье место в своей группе, уступая Северной Ирландии и Венгрии. Если команда финиширует на третьем или четвертом месте, то может получить значительно более сложных соперников в квалификации на Евро-2028.

Отметим, что первое место в группе гарантирует переход в дивизион А Лиги наций, тогда как второе место предполагает стыковый матч за выход в более сильную лигу.

Турнирная таблица Украины в Лиге наций