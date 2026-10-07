Колишній гравець збірної України Юрій Вірт у коментарі 24 Каналу похвалив групу атаки команди. Зокрема, тренер звернув увагу на Матвія Пономаренка, Ігоря Краснопіра, Владислава Велетня та Іллю Крупського.

Новачків збірної України мав награвати штаб Реброва

На думку Вірта, ці футболісти продемонстрували, що могли потрапити до збірної України ще швидше.

"Виглядали не як новачки, а як гравці, які вже кілька років в збірній. Тому в мене є здивування, адже ми побачили, що ці футболісти могли і швидше потрапляти до збірної. Гра показала, що в них дійсно є хороший потенціал", – сказав він.

Фахівець додав, що в майбутньому довкола цих гравців буде будуватися команда.

Тому я думаю, що дійсно на цих футболістах збірна буде будуватися і в майбутньому. Їм просто не вистачало трошки холоднокровності перед воротами,

– заявив Вірт.

Він вважає, що цих гравців мав награвати ще попередній тренерський штаб Сергія Реброва.

"Розумієте, то був вибір Сергія Реброва, його бачення – чому, як і до чого. На мою думку, ці гравці могли і раніше опинитися в національній збірній і зараз вже б не були новачками, мали досвід і спокій. Я думаю, що своєю грою в клубі вони вже давно заслуговували на те, щоб мати більше ігрового часу в збірній", – резюмував ексгравець збірної.

Як Україна розпочала сезон у Лізі націй

Протягом вересня – жовтня українська збірна зіграла 4 матчі, в яких здобула одну перемогу проти Угорщини. У пасиві "синьо-жовтих" розгромна поразка від Північної Ірландії, а також мінімальна невдача проти угорців. З Грузією українці поділили очки.

Після чотирьох турів Україна посідає третє місце у своїй групі, програючи Північній Ірландії та Угорщині. Якщо команда фінішує на третьому або четвертому місці, то може отримати значно складніших суперників у кваліфікації на Євро-2028.

Зазначимо, що перше місце у групі гарантує підвищення до дивізіону А у Лізі націй, тоді як друга сходинка передбачає стик за вихід у сильнішу лігу.

Турнірна таблиця України в Лізі націй