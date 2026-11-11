Украину исключают из чемпионата мира ради России: появились новые подробности скандала

Главный тренер сборной Украины Александр Бобкин поделился своими мыслями о решении CAS, обязывающем Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить российские сборные к международным соревнованиям. Следствием этого решения может стать исключение Украины из ЧМ-2027 в пользу России.

Бобкин заявил, что в команде возмущены вердиктом CAS и ожидают решения ИИХФ по поводу чемпионата мира, сообщает ФХУ.

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"Очевидно, что мы возмущены такими новостями. Ждем решения Международной федерации. Я знаю, что наше руководство будет отстаивать украинскую позицию", – сказал тренер.

Он также выразил благодарность странам и организациям, которые объявили бойкот турнирам, к участию в которых планируют допустить Россию.

"В то же время мы благодарны всем тем странам и организациям, которые хотят бойкотировать такие соревнования. Мы все – тренеры и игроки сборной – надеемся, что здравый смысл возобладает. Мы обсуждали эту тему. Я сказал ребятам, что непосредственно те, кто сейчас находится в этой раздевалке, не могут повлиять на это решение. К тому же оно еще не окончательное, поэтому не должно нам мешать", – заявил Бобкин.

Тренер сборной Украины добавил, что все, что может сделать команда, – это готовиться к чемпионату мира.

"Все, что мы можем и должны делать, – это готовиться к чемпионату мира в элитном дивизионе. У нас там хватает серьезных соперников: Швеция, Финляндия, Швейцария… Нацеливаемся и думаем только об этом", – резюмировал наставник "сине-желтых".

Россию возвращают в хоккей: хронология событий

Спортивный арбитраж в Лозанне 30 октября отменил запрет для российских хоккейных сборных на участие в международных соревнованиях – включая предстоящий чемпионат мира, на котором впервые за два десятилетия должны выступить украинские игроки.

Президент Федерации хоккея Украины Сергей Мазур подтвердил, что Украина может пропустить ЧМ, ведь Россию должны вернуть в тот дивизион, из которого она была исключена. То есть нашей команде снова придется соревноваться в дивизионе 1А, чтобы завоевать право повыситься в классе.

А накануне Кириченко заявил, что вероятность лишения Украины места на ЧМ-2027 составляет 99%. В качестве примера он привел прецедент со сборной Норвегии.