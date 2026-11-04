России объявили масштабный бойкот в хоккее

Семь европейских сборных отказываются играть против россиян на чемпионатах мира. К бойкоту присоединились Чехия и Австрия, поддержав позицию скандинавских стран и Латвии.

Решение о возвращении российских команд в международный хоккей вызвало волну возмущения среди европейских федераций. Несмотря на позицию Спортивного арбитражного суда в Лозанне, национальные ассоциации не собираются мириться с участием представителей страны-агрессора в международных турнирах, сообщает 24 Канал.

Семь сборных отказались играть против России

К бойкоту матчей с российскими командами уже присоединились семь национальных федераций. Первыми о своей позиции заявили Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Латвия. Впоследствии к ним присоединились Чехия и Австрия.

В Чешском хоккейном союзе подтвердили, что поддерживают общую позицию европейских партнеров.

Особенно категорично высказались представители финского хоккея. Президент Федерации хоккея Финляндии Хейкки Гиетанен подчеркнул, что его страна не будет играть против россиян, пока продолжается захватническая война против Украины.

Финская сторона также призвала другие федерации объединиться, чтобы совместно донести свою позицию до Международной федерации хоккея (IIHF).

Свое решение Норвегия объяснила не только принципиальным несогласием с возвращением России, но и соображениями безопасности. В ассоциации опасаются возможных рисков для игроков, тренерского штаба и их семей.

CAS принял решение о возвращении россиян

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение, открывающее путь к возвращению российских сборных на чемпионаты мира.

Напомним, представителей страны-агрессора отстранили от международных хоккейных соревнований в 2022 году после начала полномасштабного вторжения в Украину.

В то же время в самой IIHF выступили против такого решения CAS. Теперь международная федерация оказалась перед сложным вопросом: как организовать соревнования с участием россиян, если сразу несколько национальных команд отказываются выходить с ними на один лед.

Как ситуация может повлиять на Украину

Особое беспокойство вызывает возможное влияние возвращения России на участие украинской сборной в элитном дивизионе чемпионата мира.

Ранее бывший вице-президент IIHF Калерво Куммола заверил, что Украина сохранит свое место среди сильнейших команд мира и выступит на ЧМ-2027 в Германии.

По его словам, он уже обсуждал этот вопрос с представителями руководства международной федерации.

Бойкот семи европейских сборных создает дополнительное давление на IIHF. Федерации демонстрируют, что не готовы возвращаться к обычному спортивному соперничеству с россиянами, пока продолжается война против Украины.