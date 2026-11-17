Сергей Стаховский резко отреагировал на слова Мирры Андреевой после финала итогового турнира WTA. Бывший теннисист не оценил комплименты россиянки в адрес Элины Свитолиной.

19-летняя представительница России после победы над украинкой посвятила ей теплые слова. Некоторые теннисные паблики назвали поведение Андреевой проявлением высокого класса, однако Стаховский категорически не согласился с такой оценкой, сообщает 24 Канал.

Что Стаховский сказал о словах Андреевой

Сергей Стаховский отреагировал на публикацию телеграм-канала Tennis Ukraine, который обратил внимание на речь Мирры Андреевой после финала WTA Finals.

Россиянка поздравила Свитолину с успешным выступлением и отметила ее возвращение на высокий уровень после рождения ребенка. Часть теннисного сообщества восприняла эти слова как проявление уважения к украинской спортсменке.

Впрочем, бывший украинский теннисист не увидел в этом ничего особенного. Стаховский подчеркнул, что комплименты в адрес Свитолиной нельзя отделять от войны, которую Россия ведет против Украины.

Хвалить Элину, при этом игнорируя то, что твоя страна уничтожает Украину, – это не проявление "высокого класса", а манипуляция. Точка,

– написал Стаховский.

Путин поздравил Андрееву после победы над Свитолиной

Напомним, после финала Итогового турнира WTA Мирра Андреева обратилась к украинке со словами поддержки.

Хочу поздравить Элину и ее команду с потрясающей неделей. У вас был замечательный сезон. Знаю, как тяжело проигрывать в финале. У тебя есть маленькая дочь – ты потрясающая мама, раз смогла вернуться и достичь такого результата. Даже не представляю, насколько это сложно. Поздравляю тебя и всю твою команду! Желаю вам удачи в следующем сезоне,

– сказала теннисистка.

В то же время после матча 19-летнюю россиянку поздравил президент России Владимир Путин. Андреева выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Напомним, в финале Итогового турнира WTA Элина Свитолина уступила Андреевой со счетом 5:7, 3:6. Сергей Стаховский помогал первой ракетке Украины готовиться к этим соревнованиям.