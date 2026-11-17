19-річна представниця Росії після перемоги над українкою присвятила їй теплі слова. Деякі тенісні пабліки назвали поведінку Андрєєвої проявом високого класу, однак Стаховський категорично не погодився з такою оцінкою, передає 24 Канал.

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Що Стаховський сказав про слова Андрєєвої

Сергій Стаховський відреагував на публікацію телеграм-каналу Tennis Ukraine, який звернув увагу на промову Мірри Андрєєвої після фіналу WTA Finals.

Росіянка привітала Світоліну з успішним виступом і відзначила її повернення на високий рівень після народження дитини. Частина тенісної спільноти сприйняла ці слова як прояв поваги до української спортсменки.

Втім, колишній український тенісист не побачив у цьому нічого особливого. Стаховський наголосив, що компліменти на адресу Світоліної не можна відокремлювати від війни, яку Росія веде проти України.

Хвалити Еліну, водночас ігноруючи той факт, що твоя країна знищує Україну – це не прояв "високого класу", а маніпуляція. Крапка– написав Стаховський.

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Путін привітав Андрєєву після перемоги над Світоліною

Нагадаємо, після фіналу Підсумкового турніру WTA Мірра Андрєєва звернулася до українки зі словами підтримки.

Хочу привітати Еліну та її команду з приголомшливим тижнем. У вас був чудовий сезон. Знаю, як важко програвати у фіналі. У тебе є маленька донька – ти дивовижна мама, раз змогла повернутися і досягти такого результату. Навіть не уявляю, наскільки це складно. Вітаю тебе і всю твою команду! Бажаю вам удачі в наступному сезоні– сказала тенісистка.

Водночас після матчу 19-річну росіянку привітав президент Росії Володимир Путін. Андрєєва виступає на міжнародних змаганнях у нейтральному статусі.

Нагадаємо, у фіналі Підсумкового турніру WTA Еліна Світоліна зазнала поразки від Андрєєвої з рахунком 5:7, 3:6. Сергій Стаховський допомагав першій ракетці України готуватися до цих змагань.