Путін раптово звернувся до росіянки, яка перемогла Світоліну

Перемога "нейтральної" росіянки не залишилася поза увагою Кремля. Путін не лише відзначив виступ 19-річної спортсменки, а й використав її успіх для похвали російської тенісної школи, передає 24 Канал.

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Що Путін сказав про перемогу Андрєєвої

Російський диктатор надіслав тенісистці вітальну телеграму. Її текст опублікували на офіційному сайті Кремля.

Путін заявив, що Андрєєва продемонструвала високий рівень підготовки та характер упродовж турніру.

Ви натхненно пройшли всю складну турнірну дистанцію, у красивих і напружених поєдинках продемонстрували чудову підготовку, майстерність, витримку та волю– йдеться у привітанні.

Також очільник Кремля назвав перемогу росіянки яскравою та переконливою. На його думку, цей успіх став продовженням традицій російської тенісної школи.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла подолати опір росіянки у фіналі Підсумкового турніру WTA. Матч завершився перемогою Андрєєвої у двох сетах – 7:5, 6:3.

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Диктатор відреагував на бойкот російських спортсменів

Варто зазначити, що раніше Путін публічно висловлював невдоволення міжнародною ізоляцією російських спортсменів. Він звинувачував країни, які виступають проти повернення представників країни-агресора до світового спорту.

Нагадаємо, низка європейських країн виступили проти повернення росіян до міжнародних змагань з хокею.

Диктатор доручив Олімпійському комітету Росії продовжувати роботу із захисту інтересів російських спортсменів.