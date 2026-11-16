Путин неожиданно обратился к россиянке, победившей Свитолину

Победа "нейтральной" россиянки не осталась без внимания Кремля. Путин не только отметил выступление 19-летней спортсменки, но и использовал ее успех, чтобы похвалить российскую теннисную школу, сообщает 24 Канал.

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Что Путин сказал о победе Андреевой

Российский диктатор направил теннисистке поздравительную телеграмму. Ее текст был опубликован на официальном сайте Кремля.

Путин заявил, что Андреева продемонстрировала высокий уровень подготовки и характер на протяжении всего турнира.

Вы вдохновенно прошли всю сложную турнирную дистанцию, в красивых и напряженных поединках продемонстрировали прекрасную подготовку, мастерство, выдержку и волю– говорится в поздравлении.

Также глава Кремля назвал победу россиянки яркой и убедительной. По его мнению, этот успех стал продолжением традиций российской теннисной школы.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла преодолеть сопротивление россиянки в финале Итогового турнира WTA. Матч завершился со счетом победой Андреевой в двух сетах – 7:5, 6:3.

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Диктатор отреагировал на бойкот российских спортсменов

Стоит отметить, что ранее Путин публично выражал недовольство международной изоляцией российских спортсменов. Он обвинял страны, выступающие против возвращения представителей страны-агрессора в мировой спорт.

Напомним, ряд европейских стран однако выступили против возвращения россиян на международные хоккейные соревнования.

Диктатор поручил Олимпийскому комитету России продолжать работу по защите интересов российских спортсменов.