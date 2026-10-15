Шевченко вручил награду Ахметову в Лондоне

Глава Украинской футбольной ассоциации (УАФ) Андрей Шевченко 14 октября вручил президенту Шахтера Ринату Ахметову орден "Легенда футбола". Это – высшая награда УАФ.

Шевченко наградил Ахметова в Лондоне перед матчем 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов Шахтер – АЕК, сообщает УАФ.

Ахметов получил от Шевченко высшую награду УАФ

"30 лет во главе клуба – это пример беспрецедентной преданности футболу. Благодаря инвестициям Рината Ахметова, системному подходу и страсти к игре Шахтер вышел на высший европейский уровень. Орден "Легенда футбола" – это знак уважения и благодарности от футбольного сообщества Украины за 30 лет работы, побед и любви к футболу", – отметил Шевченко.



Шевченко вручил награду Ахметову / Фото УАФ

Напомним, что матч Шахтер – АЕК завершился победой украинской команды (3:1). В ходе встречи "горняки" уступали, но сумели не только восстановить паритет, но и вырвать три очка благодаря двум голам в конце игры.

Этот результат позволил Шахтеру подняться в турнирной таблице Лиги чемпионов на 11-е место. В первом туре дончане разделили очки с нидерландским ПСВ.

Свой следующий матч Лиги чемпионов "горняки" сыграют уже 21 октября в Милане против итальянского Интера. Соперник Шахтера проиграл два матча на старте Лиги чемпионов – "Реалу Мадрид" (2:1) и "Брюгге" (3:4).