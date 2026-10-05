Собослаи, спровоцировавший драку против Украины, пропустил тренировку сборной Венгрии

Лидер и капитан сборной Венгрии Доминик Собослаи пропустил предматчевую тренировку своей команды перед матчем с Украиной. Он принимал участие во всех трех предыдущих матчах венгров в Лиге наций.

Об этом сообщает издание Csakfoci. Напомним, что именно игрок Ливерпуля спровоцировал драку в первом матче между сборными Венгрии и Украины.

Почему Собослаи пропустил тренировку?

Сборная Венгрии провела предматчевую тренировку утром 4 октября, накануне игры с Украиной. Доминик Собослаи не принимал участия в занятии команды на поле.

Футболист Ливерпуля получил дополнительный отдых от тренера сборной Венгрии Марко Росси. Доминик присутствовал на тренировке, но наблюдал за ней со стороны.

Стоит отметить, что в Лиге наций капитан венгров в каждом из матчей выходил в стартовом составе. Поединки против Украины и Северной Ирландии он отыграл, что называется, от свистка до свистка. В матче с грузинами же Росси снял Собослаи с поля аж на 80-й минуте матча.

Пока неизвестно, нет ли у игрока Ливерпуля проблем со здоровьем. Следует напомнить, что именно он в конце матча 1-го тура между венграми и украинцами спровоцировал конфликт на поле. Тот перерос в массовую потасовку с жёлтыми карточками и теориями о том, что стало причиной драки. В частности, не были ли это политические выкрики со стороны венгерских футболистов.

Что еще известно о предматчевой тренировке сборной Венгрии

А вот защитник Бендегуз Болла, наоборот, вернулся к тренировкам. В матче 2-го тура против Северной Ирландии футболист получил травму на 34-й минуте и покинул поле на носилках.

Медицинское обследование показало, что у игрока ушиб и растяжение связок голеностопа. Однако травма оказалась не такой серьезной, поскольку футболист готовился к противостоянию со сборной Украины.

Зато отметим, что Милош Керкез точно не сыграет против украинцев. Защитник Ливерпуля получил дисквалификацию из-за превышения лимита желтых карточек. Интересно, что отец футболиста неоднозначно отреагировал на драку в матче в Будапеште. Он выложил фото с потасовкой между футболистами под российский трек "Russian Paradise".

Матч между сборными Украины и Венгрии на стадионе в Трнаве начнется в 21:45 по киевскому времени. Это будет заключительный матч для обеих команд в сентябрьско-октябрьском цикле.