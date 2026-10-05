Про це повідомляє видання Csakfoci. Нагадаємо, що саме гравець Ліверпуля спровокував бійку в першому матчі між збірними Угорщини й України.

Чому Собослаї пропустив тренування?

Збірна Угорщини провела передматчеве тренування вранці 4 жовтня, напередодні гри з Україною. Домінік Собослаї не брав участь у занятті команди на полі.

Футболіст Ліверпуля отримав додатковий відпочинок від наставника збірної Угорщини Марко Россі. Домінік був присутній на тренуванні, але спостерігав за ним зі сторони.

Варто зазначити, що в Лізі націй капітан угорців у кожному з матчів грав зі старту. Поєдинки проти України та Північної Ірландії він провів, що називається від свистка до свистка. У протистоянні з грузинами ж Россі зняв Собослаї з гри аж на 80 хвилині матчу.

Наразі невідомо, чи немає в гравця Ліверпуля проблем зі здоров'ям. Слід нагадати, що це саме він наприкінці поєдинку 1 туру між угорцями й українцями спровокував конфлікт на полі. Той переріс у масову штовханину з жовтими картками та теоріями довкола того, що стало причиною бійки. Зокрема, чи не політичні вигуки з боку угорських футболістів.

Що ще відомо про передматчеве тренування збірної Угорщини

А ось захисник Бендегуз Болла навпаки повернувся до тренувань. У матчі 2 туру проти Північної Ірландії футболіст травмувався на 34-й хвилині та залишив поле на ношах.

Медичне обстеження показало, що у гравця забій і розтягнення зв'язок гомілкостопа. Однак травма виявилась не такою серйозною, оскільки футболіст готувався до протистояння зі збірною України.

Натомість відзначимо, що Мілош Керкез точно не зіграє проти українців. Захисник Ліверпуля отримав дискваліфікацію через перебір жовтих карток. Цікаво, що батько футболіста неоднозначно відреагував на бійку в матчі в Будапешті. Він виклав фото зі штовханиною між футболістами під російський трек Russian Paradise.

Поєдинок між збірними України й Угорщини на стадіоні в Трнаві розпочнеться о 21:45 за київським часом. Це буде заключний поєдинок для обох команд у вереснево-жовтневому циклі.