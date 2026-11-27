Легендарный олимпийский чемпион из Франции прогнулся перед Россией
Пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер решил баллотироваться на пост президента Франции. Известный спортсмен пока не обнародовал свою программу, но уже сделал неприятное заявление в отношении Украины.
Как пишет Politico, от Ринера ожидали проукраинской позиции и поддержки нашего государства. Но оказалось, что он подыгрывает российским нарративам.
Ринер назвал войну в Украине "не нашей"
Общаясь с прессой, олимпийский чемпион сказал, что "дело пахнет нехорошо" в отношении того, что планируется в отношении России. Мол, французские власти "отправляют в Украину войска, а мы об этом даже не знаем".
Ринер высказался против того, чтобы французские солдаты и инструкторы ехали в Украину, потому что это якобы "не наша война".
Он добавил, что в случае избрания президентом хотел бы "быть человеком, который объединяет всех, улыбается, пожимает руки и делает все, чтобы положить конец этой войне".
Слова дзюдоиста вызвали возмущение у его будущих соперников на выборах, которые выступают за помощь Украине.
Что известно о Тедди Ринере
Француз официально считается самым титулованным спортсменом в истории дзюдо. Он выступает в весовой категории свыше 100 килограммов.
Ринер завоевал 5 золотых и 2 бронзовые медали Олимпийских игр. Он также является 12-кратным чемпионом мира и 5-кратным чемпионом Европы.
После домашней Олимпиады в Париже планировал завершить карьеру, но впоследствии изменил решение и хочет выступить на Играх в Лос-Анджелесе в 2028 году.