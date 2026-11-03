"Погибли люди": генеральный директор Шахтера рассказал о попадании российской ракеты

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал о попадании российской ракеты недалеко от офиса клуба. В результате этого удара погибли люди.

Об этом функционер рассказал в интервью изданию CityAM. Шахтер сейчас находится в Лондоне, где 3 ноября сыграет матч против Спортинга в Лиге чемпионов.

Что о российском ударе рассказал Палкин

Палкин рассказал, что в октябре он был в офисе клуба. Там проходило совещание директоров. В 100 метрах от их здания упала российская ракета, которая полностью разрушила здание, как будто его там никогда и не было.

Погибли люди. Когда такое происходит, трудно переключиться на рабочий режим и думать о развитии, ведь люди просто в шоке,

– отметил гендиректор Шахтера.

Он добавил, что у него есть правило, согласно которому он хочет становиться лучше каждый день. В Украине сейчас очень сложно из-за войны. Она влияет абсолютно на все. По 9 часов в сутки нет света, из-за воздушных тревог просто невозможно сходить за покупками.

Впрочем, если думать только об этом, то можно психологически сломать себя. Поэтому каждый день нужно отбрасывать весь этот негатив,

– отметил Палкин.

Как он отметил, нужно спрашивать себя, что можно сделать еще лучше сегодня. Именно это дает ему определенную энергию.

Что известно о Шахтере в Лиге чемпионов

Свои домашние матчи в Лиге чемпионов в этом сезоне Шахтер проводит в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж, который является домашней ареной клуба Челси. Каждый раз, когда "горняки" приезжают в Великобританию, они уделяют немало внимания прессе, рассказывая не только о футболе, но и об ужасах войны в Украине.

Что касается спортивной составляющей, то после 3 туров в Лиге чемпионов украинская команда занимает 17-е место. "Оранжево-черные" начали свое выступление в еврокубках с выездной ничьей против ПСВ. Во 2-м туре дома обыграли греческий АЕК. А вот затем в гостях уступили Интеру.

Матч Шахтера против Спортинга состоится 3 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.