Хочу посмотреть, как Мальдера решит эту проблему, – Левченко перед матчем Сев Ирландия – Украина

Сборная Украины готовится к своему пятому матчу в Лиге наций в этом сезоне. Однако в матче против Северной Ирландии "сине-желтые" не смогут рассчитывать на своих привычных крайних нападающих.

Бывшему игроку сборной Украины Евгению Левченко интересно, как эту проблему решит тренерский штаб Андреа Мальдери. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для 24 Канала на 24 Канале.

Кто может проявить себя в отсутствие основных фланговых игроков

В ноябрьских матчах, в частности, и в поединке против Северной Ирландии, Андреа Мальдера не сможет рассчитывать на привычные "крылья атаки". Цыганков, Зубков, Мудрик – травмированы. По мнению Левченко, это точно изменит игру сборной.

Хочу посмотреть, как эту проблему решит наш тренер. Мы можем сыграть немного другим составом. В частности, мы уже видели Крупского, который подключается к атаке и может прорваться по флангу,

– отметил бывший футболист сборной Украины.

Он добавил, что такие игроки, как Краснопир и Назаренко, которые сейчас находятся в сборной Украины, могут проявить себя с наилучшей стороны. Именно они могут сейчас зарекомендовать себя.

Хотелось бы видеть Цыганкова в оптимальной форме. Он, безусловно, помог бы команде,

– отметил Левченко.

По его словам, когда таких игроков нет, нужно искать других. Судаков может сыграть на фланге. Для него это тоже не проблема. Дальше – это уже решение и выбор тренера.

Что известно о матче сборной Украины против Северной Ирландии

Для сборной Украины матч против сборной Северной Ирландии будет 5-м в Лиге наций. Сейчас подопечные Андреа Мальдеры занимают 3-е место в турнирной таблице своей группы, тогда как британцы возглавляют квартет.

В заявку на матч против Северной Ирландии не попали Шапаренко, у которого проблемы со здоровьем, Бондарь, которому тренерский штаб решил предоставить отдых из-за насыщенного клубного графика, а также Назаренко.