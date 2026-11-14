Хочу побачити, як Мальдера вирішить цю проблему, – Левченко перед матчем Пн Ірландія – Україна

Колишньому гравцю збірної України Євгену Левченко цікаво, як цю проблему вирішить тренерський штаб Андреа Мальдери. Про це він розповів у ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

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Хто може показати себе за відсутності основних вінгерів

У листопадових матчах, зокрема, й у поєдинку проти Північної Ірландії, Андреа Мальдера не зможе розраховувати на звичні "крила атаки". Циганков, Зубков, Мудрик – травмовані. На думку Левченка, це точно змінить гру збірної.

Хочу побачити, як цю проблему вирішить наш тренер. Ми можемо зіграти трохи іншим складом. Зокрема, ми вже бачили Крупського, який підключається до атаки та може проскочити по флангу– зазначив колишній футболіст збірної України.

Він додав, що такі гравці, як-от Краснопір і Назаренко, які є в збірній України зараз, можуть себе показати якнайкраще. Саме вони можуть зараз зарекомендувати себе.

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Хотілося б бачити Циганкова в оптимальній формі. Він би безумовно допоміг команді– зауважив Левченко.

За його словами, коли таких гравців немає, то треба шукати інших. Судаков може зіграти на фланзі. Для нього це теж не проблема. Далі – це вже рішення та вибір тренера.

Що відомо про матч збірної України проти Північної Ірландії

Для збірної України матч проти збірної Північної Ірландії буде 5 у Лізі націй. Наразі підопічні Андреа Мальдери перебувають на 3 сходинці турнірної таблиці своєї групи, тоді як британці очолюють квартет.

У заявку на поєдинок проти Північної Ірландії не потрапили Шапаренко, який має проблеми зі здоров'ям, Бондар, якому тренерський штаб вирішив надати відпочинок через насичений клубний графік, а також Назаренко.