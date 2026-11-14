Хочу посмотреть, как Мальдера решит эту проблему, – Левченко перед матчем Сев Ирландия – Украина

Бывшему игроку сборной Украины Евгению Левченко интересно, как эту проблему решит тренерский штаб Андреа Мальдери. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для 24 Канала на 24 Канале.

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Кто может проявить себя в отсутствие основных фланговых игроков

В ноябрьских матчах, в частности, и в поединке против Северной Ирландии, Андреа Мальдера не сможет рассчитывать на привычные "крылья атаки". Цыганков, Зубков, Мудрик – травмированы. По мнению Левченко, это точно изменит игру сборной.

Хочу посмотреть, как эту проблему решит наш тренер. Мы можем сыграть немного другим составом. В частности, мы уже видели Крупского, который подключается к атаке и может прорваться по флангу– отметил бывший футболист сборной Украины.

Он добавил, что такие игроки, как Краснопир и Назаренко, которые сейчас находятся в сборной Украины, могут проявить себя с наилучшей стороны. Именно они могут сейчас зарекомендовать себя.

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Хотелось бы видеть Цыганкова в оптимальной форме. Он, безусловно, помог бы команде– отметил Левченко.

По его словам, когда таких игроков нет, нужно искать других. Судаков может сыграть на фланге. Для него это тоже не проблема. Дальше – это уже решение и выбор тренера.

Что известно о матче сборной Украины против Северной Ирландии

Для сборной Украины матч против сборной Северной Ирландии будет 5-м в Лиге наций. Сейчас подопечные Андреа Мальдеры занимают 3-е место в турнирной таблице своей группы, тогда как британцы возглавляют квартет.

В заявку на матч против Северной Ирландии не попали Шапаренко, у которого проблемы со здоровьем, Бондарь, которому тренерский штаб решил предоставить отдых из-за насыщенного клубного графика, а также Назаренко.