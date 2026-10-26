Локомотив едва не взлетел в воздух: поезд с российскими футболистами попал под удар БПЛА

Поезд с игроками и тренерами московского Локомотива подвергся атаке украинских БПЛА вблизи Воронежа. Пятеро пассажиров получили ранения.

Футбольная команда возвращалась в Москву после выездного матча чемпионата против Ростова. По информации российских СМИ, после удара беспилотника медицинский персонал клуба оказывал помощь пострадавшим пассажирам.

Что известно об атаке на поезд с футболистами

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 октября, недалеко от Воронежа. По данным Sport-express, беспилотник совершил атаку на поезд, следовавший по маршруту Анапа – Москва, на станции Сомово.

Предварительно известно, что в результате атаки пять человек получили ранения. При этом футболисты, тренеры и другие представители Локомотива не пострадали, поскольку их вагоны находились на расстоянии четырех вагонов от места попадания.

Российская железнодорожная компания сообщала о приостановке движения поездов на отдельном участке вблизи Воронежа из-за повреждения контактной сети и отсутствия напряжения.

Как команда продолжила путь в Москву

После инцидента Локомотив продолжил путь в столицу России на автобусе. Футболист команды Сергей Пиняев также подтвердил, что с игроками все в порядке.

По сообщениям российских СМИ, медики клуба после удара беспилотника присоединились к оказанию помощи раненым пассажирам. На момент появления первых сообщений сам Локомотив официально не комментировал ситуацию.

Атака произошла на фоне сообщений о массированном налете беспилотников на Воронежскую область. Губернатор региона Александр Гусев заявил, что в течение ночи над областью якобы сбили 113 БПЛА. Известно, что в результате атак пострадал и областной центр.