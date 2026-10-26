В Воронеже было громко: под ударом – заводы и критически важный мост

В Воронеже было громко / РосСМИ
В ночь на 26 октября в Воронеже раздавались взрывы. По предварительным данным, под ударом оказалось предприятие АО "Воронежсинтезкаучук".
Об этом пишет Supernova+.
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Что известно об атаке на Воронеж
"Воронежсинтезкаучук" – это большой нефтехимический завод, входящий в состав российской группы "СИБУР".
Завод специализируется на производстве синтетических каучуков и термоэластопластов, бутадиеновых и бутадиен-стирольных каучуков, а также синтетических полимерных материалов.
Взрывы в России: смотрите видео
Также подверглось атаке Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО). Это большой завод российской авиационной промышленности, входящий в структуру ПАО "Ил" Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Предприятие специализируется на производстве авиационной техники и комплектующих. В частности, оно участвует в производственной программе дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов Ил-96, а также в изготовлении отдельных компонентов для других типов воздушных судов. ВАСО имеет стратегическое значение для российской авиастроительной отрасли.
Взрывы в Воронеже: смотрите видео
Также сообщается о атаке на Северный мост. Он перекрыт.
Это один из трех основных транспортных путей, связывающих правую и левую части города.
Горит Северный мост в Воронеже / Supernova+
Кроме того, в результате действий российской "ПВО" в городе фиксируется множество очагов пожаров, повреждены дома и бизнес-центр, горят автомобили.
Действия ПВО России в Воронеже: смотрите видео
Напомним, что в Свердловской области России20 вагонов сошли с рельсов. Горят цистерны с топливом.
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