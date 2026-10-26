У Воронежі було гучно: під ударом – нафтохімічний завод та підприємство авіаційної промисловості

Це велике нафтохімічне підприємство, що входить до складу російської групи "СІБУР".

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Завод спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків та термоеластопластів, бутадієнових та бутадієн-стирольних каучуків, а також синтетичних полімерних матеріалів.

Також повідомляється про атаку на Північний міст. Крім того, внаслідок роботи російської ППО, у місті зафіксовано падіння уламків та пожежі.