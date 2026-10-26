Горять цистерни з пальним: у Свердловській області Росії зійшли з рейок 20 вагонів

Про інцидент на залізниці пишуть російські ЗМІ. Місцеві мешканці чули потужний вибух.

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Що відомо про пожежу на російські залізниці

Наразі залізничники підтверджують факт горіння складів з паливом, проте причин катастрофи поки не називають.

"Порушено габарит сусідньої колії, рух припинено. До місця події направлені пожежні та відновлювальні потяги", – йдеться у повідомленні російської залізниці.

Аварія сталася на дільниці Свердловської залізниці. За попередньою інформацією, у складі вантажного поїзда перебувала велика кількість цистерн із пально-мастильними матеріалами.

Очевидці повідомляють, що полум'я охопило кілька вагонів поспіль, а стовп диму видно за декілька кілометрів.

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Вибух на залізниці, на Чусовському тракті. Я прокинувся, коли пролунав вибух, було ясно, як удень– розповів один зі свідків.

На місце події направлено екстрені служби для ліквідації пожежі.

Нагадаємо, що 25 жовтня ЗСУ завдали удару ракетами по заводу "Енергія" в Липецькій області. Завод забезпечує деталями військову техніку.