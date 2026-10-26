Горят цистерны с топливом: в Свердловской области России сошли с рельсов 20 вагонов

В Свердловской области горят цистерны с горючим / РосСМИ
В Свердловской области России утром 26 октября сошли с рельсов 20 вагонов грузового поезда. В результате инцидента загорелись 7 цистерн с топливом и раздались взрывы.
Об инциденте на железной дороге пишут российские СМИ. Местные жители слышали мощный взрыв.
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На данный момент железнодорожники подтверждают факт возгорания цистерн с топливом, однако причины катастрофы пока не называют.
"Нарушен габарит соседнего пути, движение приостановлено. К месту происшествия направлены пожарные и восстановительные поезда", – говорится в сообщении российской железной дороги.
Авария произошла на участке Свердловской железной дороги. По предварительной информации, в составе грузового поезда находилось большое количество цистерн с горюче-смазочными материалами.
Очевидцы сообщают, что пламя охватило несколько вагонов подряд, а столб дыма виден за несколько километров.
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На место происшествия направлены экстренные службы для ликвидации пожара.
Напомним, что 25 октября ВСУ нанесли удар ракетами по заводу "Энергия" в Липецкой области. Завод обеспечивает деталями военную технику.
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