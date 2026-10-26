Горят цистерны с топливом: в Свердловской области России сошли с рельсов 20 вагонов

Об инциденте на железной дороге пишут российские СМИ. Местные жители слышали мощный взрыв.

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Что известно о пожаре на российской железной дороге

На данный момент железнодорожники подтверждают факт возгорания цистерн с топливом, однако причины катастрофы пока не называют.

"Нарушен габарит соседнего пути, движение приостановлено. К месту происшествия направлены пожарные и восстановительные поезда", – говорится в сообщении российской железной дороги.

Авария произошла на участке Свердловской железной дороги. По предварительной информации, в составе грузового поезда находилось большое количество цистерн с горюче-смазочными материалами.

Очевидцы сообщают, что пламя охватило несколько вагонов подряд, а столб дыма виден за несколько километров.

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Взрыв на железной дороге, на Чусовском тракте. Я проснулся, когда раздался взрыв, было светло, как днем– рассказал один из свидетелей.

На место происшествия направлены экстренные службы для ликвидации пожара.

Напомним, что 25 октября ВСУ нанесли удар ракетами по заводу "Энергия" в Липецкой области. Завод обеспечивает деталями военную технику.