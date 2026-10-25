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"Работает на ВПК России": по заводу "Энергия" в Липецкой области нанесли ракетный удар

Даниил Жоров
Завод Энергия в Липецкой области подвергся атаке

Взрывы в Липецкой области / Getty Images (иллюстративное)

В городе Елец Липецкой области 25 октября крылатые ракеты провели атаку на завод "Энергия". Это предприятие работает на оборонно-промышленный комплекс России.

Завод поставляет детали для военной техники.Об этом сообщил телеграм-канал Exilenova+.

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Какие последствия атаки?

По предварительным данным, взрывы прогремели непосредственно на территории предприятия после пролета ракет. В настоящее время выясняются последствия попадания и масштабы возможных разрушений.

Завод "Энергия" в Ельце является одним из важных элементов российского военно-промышленного комплекса. Специализация предприятия заключается в производстве специализированных батарей и аккумуляторов. Эти компоненты крайне необходимы для функционирования ракетных комплексов, военной авиации и другой высокоточной техники врага.

Силы обороны Украины систематически уничтожают промышленную базу агрессора. Накануне украинские военные уразили заводы ракетной отрасли в Орле и Тольятти, а также повредили авиатехнику на аэродроме в Ейске. Кроме того, ранее ракетным ударом был подожжен завод "Протон" в Орле, который поставлял электронные детали для российского вооружения.

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