"Працює на ВПК Росії": по заводу "Енергія" в Липецькій області завдали удару ракетами

Вибух у Липецькій області / Getty Images (ілюстративне)
У місті Єлець Липецької області 25 жовтня крилаті ракети атакували завод "Енергія". Це підприємство працює на оборонно-промисловий комплекс Росії.
Завод забезпечує деталями військову техніку. Про це повідомив телеграм-канал Exilenova+.
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Що відомо про ураження?
За попередніми даними, вибухи пролунали безпосередньо на території підприємства після прольту ракет. Наразі з'ясовують наслідки влучання та масштаби можливих руйнувань.
Завод "Енергія" у Єльці є одним із важливих елементів російського воєнно-промислового комплексу. Спеціалізація підприємства полягає у виробництві спеціалізованих батарей та акумуляторів. Ці компоненти критично необхідні для функціонування ракетних комплексів, військової авіації та іншої високоточної техніки ворога.
Нагадаємо, що Сили оборони України систематично знищують військові підприємства країни-агресорки. Напередодні ЗСУ уразили хімзавод у місті Тольятті, а також пошкодили авіатехніку на аеродромі в Єйську.
Окрім того, раніше ракетним ударом було підпалено завод "Протон" в Орлі, який постачав електронні деталі для російського озброєння.
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