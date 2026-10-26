Локомотив ледь не злетів у повітря: поїзд із російськими футболістами потрапив під удар БпЛА

Футбольна команда поверталася до Москви після виїзного матчу чемпіонату проти Ростова. За інформацією російських медіа, після удару безпілотника медичний персонал клубу допомагав постраждалим пасажирам.

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Що відомо про атаку на потяг із футболістами

Інцидент стався в ніч на понеділок, 26 жовтня, поблизу Воронежа. За даними Sport-Express, безпілотник атакував потяг сполученням Анапа – Москва на станції Сомово.

Попередньо відомо, що унаслідок атаки п'ятеро людей зазнали поранень. Водночас футболісти, тренери та інші представники Локомотива не постраждали, адже їхні вагони розташовувалися на відстані чотирьох вагонів від місця влучання.

Російська залізнична компанія повідомляла про призупинення руху поїздів на окремій ділянці поблизу Воронежа через пошкодження контактної мережі та відсутність напруги.

Як команда продовжила дорогу до Москви

Після інциденту Локомотив продовжив шлях до столиці Росії автобусом. Футболіст команди Сергій Піняєв також підтвердив, що з гравцями все гаразд.

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За повідомленнями російських ЗМІ, медики клубу після удару безпілотника долучилися до допомоги пораненим пасажирам. На момент появи перших повідомлень сам Локомотив офіційно не коментував ситуацію.

Атака відбулася на тлі повідомлень про масований наліт безпілотників на Воронезьку область. Губернатор регіону Олександр Гусєв заявив, що протягом ночі над областю нібито збили 113 БпЛА. Відомо, що внаслідок атак постраждав і обласний центр.