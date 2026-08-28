Расписание, результаты и видео голов 4-го тура УПЛ 2026/2027
Чемпионат Украины 2026/2027 возобновляется после почти двухнедельной паузы. С 28 по 31 августа состоятся матчи последнего летнего тура.
Матчи 4-го тура УПЛ растянутся на четыре дня и подарят болельщикам несколько интригующих противостояний, сообщает 24 Канал. Хочется надеяться, что все матчи уик-энда пройдут по расписанию.
Кто сыграет в четвертом туре
Безусловно, центральным матчем тура станет битва с участием Шахтера, который скоро стартует в Лиге чемпионов. Действующий чемпион Украины померится силами с одним из претендентов на титул – Полесьем.
"Горняки" еще не теряли очков в текущем сезоне, а вот житомирский клуб уступил Заре после двух побед. Лидером же турнирной таблицы являются Карпаты. Львовский клуб отправится в гости на Левый Берег.
Все матчи 4-го тура чемпионата Украины
- 28 августа, 15:30. Колос – Оболонь
- 29 августа, 13:00. Кудривка – Эпицентр
- 29 августа, 15:30. Левый Берег – Карпаты
- 29 августа, 18:00. Шахтер – Полесье
- 30 августа, 13:00. Черноморец – Кривбасс
- 30 августа, 15:30. ЛНЗ – Верес
- 30 августа, 18:00. Заря – Харьков
- 31 августа, 18:00. Буковина – Динамо
Турнирная таблица УПЛ после трех туров:
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
ИГР
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|
1.
|
Карпаты
|
3
|
3
|
0
|
0
|
10-1
|
9
|
2.
|
Шахтер
|
3
|
3
|
0
|
0
|
8-1
|
9
|
3.
|
Заря
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5-4
|
6
|
4.
|
Динамо
|
2
|
2
|
0
|
0
|
4-2
|
6
|
5.
|
Полесье
|
3
|
2
|
0
|
1
|
6-4
|
6
|
6.
|
Эпицентр
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3-2
|
4
|
7.
|
Кривбасс
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5-6
|
4
|
8.
|
ЛНЗ
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2–3
|
4
|
9.
|
Харьков
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2-4
|
3
|
10.
|
Оболонь
|
3
|
0
|
2
|
1
|
0-3
|
2
|
11.
|
Кудривка
|
3
|
0
|
2
|
1
|
1-5
|
2
|
12.
|
Левый Берег
|
2
|
0
|
2
|
0
|
1-1
|
2
|
13.
|
Буковина
|
3
|
0
|
2
|
1
|
0-3
|
2
|
14.
|
Верес
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1–3
|
1
|
15.
|
Колос
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1–4
|
0
|
16.
|
Черноморец
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-4
|
0
Тем временем киевское Динамо готовится к визиту в Буковину. Киевляне также не теряют очков, но они провели на одну игру меньше из-за участия в еврокубках.
Все матчи чемпионата Украины будут показаны в прямом эфире на канале "УПЛ ТБ". Напомним, что менее чем через месяц начнется сбор национальной команды в рамках Лиги наций 2026/2027.
"Сине-желтые" выступят в дивизионе В в одной группе с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией. Ранее мы рассказывали, какая зарплата у Андреа Мальдеры в сборной Украины.