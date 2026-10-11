Стоит ли Мудрику волноваться: в Тоттенхэме решили судьбу Де Дзерби

Тоттенхэм под руководством Роберто Де Дзерби неудачно стартовал в новом сезоне АПЛ. В клубе приняли решение о судьбе тренера.

Как сообщает Teamtalk, руководство лондонского клуба обеспокоено результатами команды. Впрочем, оно надеется, что ситуацию еще можно исправить.

Какое будущее у Де Дзерби

По информации источника, руководство Тоттенхэма пока не рассматривает вопрос об увольнении итальянского тренера Роберта Де Дзерби. Несмотря на отсутствие побед в стартовых 6 турах АПЛ, тренер сохраняет доверие на своей должности.

Менеджмент "шпор" считает, что Де Дзерби – идеальный вариант для построения долгосрочного успешного проекта в Тоттенхэме. Поэтому в клубе ожидают, что результаты команды улучшатся. Футболистам просто нужно еще лучше сыграться и понять идеи итальянского специалиста. Кроме того, в Тоттенхэме не опасаются, что Де Дзерби сам подаст в отставку, поскольку наставник верит в свои идеи и своих подопечных.

Более того, в клубе понимают, что летом в команду перешло много новичков. Им нужно время для адаптации. Среди новичков Тоттенхэма в летнее трансферное окно был и украинец Михаил Мудрик.

Каковы показатели Де Дзерби во главе Тоттенхэма

Роберто Де Дзерби возглавил Тоттенхэм в марте 2026 года. Лондонцы тогда боролись за выживание в АПЛ. Итальянец выполнил свою главную задачу и сохранил за "шпорами" место в элите.

В этом сезоне, правда, Тоттенхэм еще не одержал ни одной победы в Премьер-лиге. У лондонцев 3 поражения и 3 ничьи. Единственную свою победу в официальном матче "шпоры" одержали в Кубке Лиги против Чарлтона, который разгромили со счетом 5:1. Однако, уже на следующей стадии они потерпели поражение от Ливерпуля со счетом 1:3.

Что известно о Мудрике в Тоттенхэме

Мудрик перешел в Тоттенхэм на годичную аренду из Челси, чтобы получить игровую практику после почти двухлетней дисквалификации за допинг. Украинец провел 20 минут в матче с Ноттингемом, но сразу же после этого матча получил травму.

Из-за травмы вингер пропустил матчи сборной Украины в Лиге наций. Впрочем, Роберто Де Дзерби рассказывал, что в клубе были готовы к проблемам со здоровьем у украинца, поскольку тот очень давно не участвовал в официальных матчах. О возвращении Мудрика ждут в конце октября. Поэтому есть надежда, что он продолжит получать игровую практику под руководством Роберто Де Дзерби, а в ноябре поможет сборной Украины в двух заключительных матчах группового этапа Лиги наций.