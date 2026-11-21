Виктор Цыганков пока не входит в планы главного тренера Аякса. Украинцу нужно еще немного времени.

По окончании международной паузы амстердамский Аякс сыграет матч чемпионата Нидерландов против Адо Ден Хааг без Виктора Цыганкова, сообщает сайт ajaxshowtime.com.

Что известно о проблемах Цыганкова

Источник отмечает, что украинец в последний раз играл за столичную команду в матче против роттердамской Спарты (2:1) в конце октября. Несмотря на месячное отсутствие, информации о проблемах Виктора мало.

Журналисты отмечают, что сейчас вингеру нужно набрать форму, чтобы вернуться на поле.

Для Виктора Цыганкова и Саймона Адингры матч с АДО Ден Хааг – слишком рано. Главный вопрос: когда они снова будут в форме? Что именно у Цыганкова и когда он вернется – неизвестно,

– говорится в сообщении.

Отметим, что перед матчем против Грузии (1:0) в Лиге наций о отсутствии Виктора в лагере национальной команды высказался главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера.

Что известно о карьере Цыганкова в Нидерландах

Виктор перешел в клуб во время прошлого трансферного окна. На данный момент на его счету по одному голу и результативной передаче в 8 матчах за Аякс.

Известно, что у нашего земляка есть неплохие финансовые условия в Нидерландах. По информации инсайдеров, Цыганков является четвертым самым высокооплачиваемым футболистом в Аяксе.

Матч Аякс – Адо Ден Хааг начнется в 15:30 по киевскому времени в воскресенье, 22 ноября.