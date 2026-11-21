По окончании международной паузы амстердамский Аякс сыграет матч чемпионата Нидерландов против Адо Ден Хааг без Виктора Цыганкова, сообщает сайт ajaxshowtime.com.

Adv

Что известно о проблемах Цыганкова

Источник отмечает, что украинец в последний раз играл за столичную команду в матче против роттердамской Спарты (2:1) в конце октября. Несмотря на месячное отсутствие, информации о проблемах Виктора мало.

Журналисты отмечают, что сейчас вингеру нужно набрать форму, чтобы вернуться на поле.

Для Виктора Цыганкова и Саймона Адингры матч с АДО Ден Хааг – слишком рано. Главный вопрос: когда они снова будут в форме? Что именно у Цыганкова и когда он вернется – неизвестно– говорится в сообщении.

Отметим, что перед матчем против Грузии (1:0) в Лиге наций о отсутствии Виктора в лагере национальной команды высказался главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера.

Реклама

Что известно о карьере Цыганкова в Нидерландах

Виктор перешел в клуб во время прошлого трансферного окна. На данный момент на его счету по одному голу и результативной передаче в 8 матчах за Аякс.

Известно, что у нашего земляка есть неплохие финансовые условия в Нидерландах. По информации инсайдеров, Цыганков является четвертым самым высокооплачиваемым футболистом в Аяксе.

Матч Аякс – Адо Ден Хааг начнется в 15:30 по киевскому времени в воскресенье, 22 ноября.