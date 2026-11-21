Після завершення міжнародної паузи амстердамський Аякс зіграє поєдинок чемпіонату Нідерландів проти Адо Ден Хааг без Віктора Циганкова, пише ресурс ajaxshowtime.com.

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Що відомо про проблеми Циганкова

Джерело зазначає, що українець востаннє грав за столичний колектив під час поєдинку проти роттердамської Спарти (2:1), наприкінці жовтня. Попри місячну відсутність багато інформації щодо проблем Віктора немає.

Журналісти зазначають, що наразі вінгеру потрібно набрати форму, щоб повернутися на поле.

Для Віктора Циганкова та Саймона Адінгри матч з АДО Ден Хааг – занадто рано. Головне питання: коли вони знову будуть у формі? Що саме в Циганкова та коли він повернеться – невідомо– йдеться у повідомлені.

Зазначимо, що перед матчем проти Грузії (1:0) у Лізі націй про відсутність Віктора у таборі національної команди висловився головний тренер збірної України Андреа Мальдера.

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Що відомо про кар’єру Циганкова у Нідерландах

Віктор перебрався до клубу під час минулого трансферного вікна. Наразі на його рахунку по одному голу та результативній передачі у 8 матчах за Аякс.

Відомо, що наш земляк має непогані фінансові умови у Нідерландах. За інформацією інсайдерів Циганков є четвертим найбільш високооплачуваним футболістом в Аяксі.

Матч Аякс – Адо Ден Хааг розпочнеться о 15:30 за київським часом у неділю, 22 листопада.