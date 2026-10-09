Кличко через суд защищает наследство умершей Панеттьери в интересах их дочери

Владимир Кличко получил важные юридические полномочия после смерти своей бывшей невесты Хайден Панеттьери. Украинец будет добиваться через суд сохранения имущества актрисы для их 11-летней дочери Каи.

Бывший чемпион мира по боксу обратился в американский суд с срочным ходатайством, опасаясь, что имущество умершей актрисы могут присвоить или продать. Судья согласилась с аргументами стороны Кличко и разрешила ему временно управлять наследством дочери, сообщает Associated Press.

Кличко заявил об угрозе потери имущества Панеттьери

По словам адвоката легендарного боксера Дайан Парк, неназванное лицо, не являющееся родственником актрисы, взяло некоторые ее вещи и пыталось продать ювелирные изделия в ломбарде. Кроме того, часть активов может быть изъята правоохранительными органами в рамках расследования обстоятельств смерти Панеттьери.

Юристка подчеркнула, что для взаимодействия с правоохранительными органами и владельцем ломбарда необходимы соответствующие юридические полномочия. Также в этом месяце необходимо подать налоговую декларацию актрисы.

Судья Стефани Санторо присвоила Кличко статус временного опекуна имущества Каи. Он будет исполнять эти обязанности до назначения постоянного распорядителя наследства. Мать актрисы Лесли Фогель поддержала кандидатуру украинца.

Что известно о смерти Хайден Панеттьери

Хайден Панеттьери скончалась 16 августа в возрасте 36 лет. Ее нашли без сознания в квартире в Гринвилле, штат Южная Каролина. Согласно отчету коронера, причиной смерти стала случайная передозировка несколькими препаратами, в частности фентанилом.

Перед смертью актриса проходила реабилитацию. Обстоятельства трагедии привлекли внимание правоохранительных органов, а вопрос о сохранении ее имущества стал предметом судебного разбирательства.

Кличко и Панеттьери начали встречаться в 2009 году, а в 2013-м обручились. У пары родилась дочь Кая, которой сейчас 11 лет. Большую часть жизни девочка находилась под опекой отца и жила с ним в Украине.

В своей петиции Кличко подчеркнул, что его цель – исключительно защитить будущие активы дочери до назначения постоянного распорядителя наследства.