В сборной Украины по футболу назревает большой конфликт. Один из нападающих "сине-желтых" открыто выразил недовольство тренерским штабом и, возможно, больше не собирается играть за национальную команду.

Как рассказал инсайдер Игорь Бурбас, речь идет о Владиславе Ванате, который отличился провокационным жестом во время празднования забитого гола в составе "Жироны". Судя по всему, нападающий конфликтует с тренером сборной Андреа Мальдерой.

На что обиделся Владислав Ванат

Празднуя забитый гол в составе "Жироны" в Сегунде, Владислав Ванат изобразил телефон, на который ему якобы поступил звонок. Вместо того чтобы взять трубку, форвард демонстративно проигнорировал собеседника. Впоследствии он опубликовал фото этого своего жеста с подписью "Недоступен. Не звоните больше".



Фото из инстаграма Владислава Ваната

Как объясняет Игорь Бурбас, таким образом футболист отреагировал на то, что во время ноябрьского сбора он не сыграл ни одной минуты в составе сборной Украины, а в матче против Грузии даже не попал в заявку, хотя не имел проблем со здоровьем.

Вероятно, Ванат дал понять тренерскому штабу Андреа Мальдеры и руководству Украинской ассоциации футбола, что не намерен больше отвечать на вызовы в основную команду после такого игнорирования. Хотя, согласно правилам ФИФА и УЕФА, игрок не может отказывать сборной, которая официально включила его в свою заявку на матчи во время международного перерыва – это грозит штрафами и другими дисциплинарными взысканиями.

В составе "Жироны" в этом сезоне Ванат демонстрирует хорошую результативность: за 10 матчей он совершил 8 результативных действий: 6 голов и 2 голевые передачи.