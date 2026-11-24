Як розповів інсайдер Ігор Бурбас, йдеться про Владислава Ваната, який відзначився провокативним жестом під час святкування забитого гола у складі Жирони. Судячи з усього, нападник конфліктує з наставником збірної Андреа Мальдерою.

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На що образився Владислав Ванат

Святкуючи взяття воріт у складі Жирони в Сегунді, Владислав Ванат зобразив телефон, на який йому нібито надійшов дзвінок. Замість того, щоб взяти слухавку, форвард демонстративно проігнорував співрозмовника. Згодом він оприлюднив фото цього свого жесту з підписом "Недоступний. Не телефонуйте більше".

Фото із інстаграму Владислава Ваната

Як пояснює Ігор Бурбас, таким чином футболіст відреагував на той факт, що під час листопадового збору він не зіграв жодної хвилини у складі збірної України, а в матчі проти Грузії навіть не потрапив до заявки, хоча не мав проблем зі здоров'ям.

Вірогідно, Ванат дав зрозуміти тренерському штабу Андреа Мальдери та керівництву Української асоціації футболу, що не має наміру більше відповідати на виклики до головної команди після такого ігнорування. Хоча, за правилами ФІФА та УЄФА, гравець не може відмовляти збірній, яка офіційно внесла його до своєї заявки на матчі під час міжнародної перерви – це загрожує штрафами та іншими дисциплінарними покараннями.

У складі Жирони цього сезону Ванат відзначається хорошою результативністю: за 10 матчів він зробив 8 результативних дій: 6 голів та 2 асисти.