Владислав Ванат / Фото: Getty Images
В сборной Украины по футболу назревает большой конфликт. Один из нападающих "сине-желтых" открыто выразил недовольство тренерским штабом и, возможно, больше не собирается играть за национальную команду.
Как рассказал инсайдер Игорь Бурбас, речь идет о Владиславе Ванате, который отличился провокационным жестом во время празднования забитого гола в составе "Жироны". Судя по всему, нападающий конфликтует с тренером сборной Андреа Мальдерой.
На что обиделся Владислав Ванат
Празднуя забитый гол в составе "Жироны" в Сегунде, Владислав Ванат изобразил телефон, на который ему якобы поступил звонок. Вместо того чтобы взять трубку, форвард демонстративно проигнорировал собеседника. Впоследствии он опубликовал фото этого своего жеста с подписью "Недоступен. Не звоните больше".
Как объясняет Игорь Бурбас, таким образом футболист отреагировал на то, что во время ноябрьского сбора он не сыграл ни одной минуты в составе сборной Украины, а в матче против Грузии даже не попал в заявку, хотя не имел проблем со здоровьем.
Вероятно, Ванат дал понять тренерскому штабу Андреа Мальдеры и руководству Украинской ассоциации футбола, что не намерен больше отвечать на вызовы в основную команду после такого игнорирования. Хотя, согласно правилам ФИФА и УЕФА, игрок не может отказывать сборной, которая официально включила его в свою заявку на матчи во время международного перерыва – это грозит штрафами и другими дисциплинарными взысканиями.
В составе "Жироны" в этом сезоне Ванат демонстрирует хорошую результативность: за 10 матчей он совершил 8 результативных действий: 6 голов и 2 голевые передачи.
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