"Это ненормально": Зантарая отреагировал на провал Украины на чемпионате мира по дзюдо

В Азербайджане с 4 по 11 октября прошел чемпионат мира по дзюдо. На нем украинские спортсмены не смогли завоевать ни одной медали.

Причины такого провала в эксклюзивном интервью для "24 Канала" предположил глава Федерации дзюдо города Киева, первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины Георгий Зантарая. Он сказал, что, по его мнению, это является главной причиной неудачи.

Как Зантарая объяснил провал Украины на чемпионате мира по дзюдо

Зантарая отметил, что результат Украины на чемпионате мира по дзюдо, конечно, отрицательный. Ни мужчины, ни женщины не смогли завоевать ни одной медали.

Для такой большой страны, как Украина, это ненормально. В женской команде на чемпионат мира вообще поехала только одна спортсменка,

– отметил глава Федерации дзюдо города Киева.

Зантарая добавил, что три года назад в женской сборной Украины сменился главный тренер, и с тех пор результаты сильно ухудшились. Раньше такого в Украине не было.

Украина осталась без медалей не только на чемпионате мира, но и на недавнем чемпионате Европы. Поэтому результат очень слабый, и об этом нужно честно говорить,

– подчеркнул первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины.

Как, по мнению Зантараи, можно улучшить результаты

Зантарая подчеркнул, что нужно менять подход к тренировкам и к работе тренерского штаба. В частности, он сказал, что есть ситуации, которые не способствуют развитию спорта.

Спортсмены у нас сильные. А вот подходы к тренировкам, на мой взгляд, следует менять,

– рассказал бывший спортсмен.

По его словам, в Киеве тренируется 85 % всей сборной Украины – и взрослых, и детей. Однако официальные соревнования в столице Украины не проводятся. Позиция федерации такова, что здесь опасно.

Однако мы привозили сюда 3 олимпийских чемпионов и 4 чемпиона мира из других стран. Они проводили мастер-классы для наших детей,

– вспомнил первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины.

Ранее Зантарая также прокомментировал отъезд спортсменов из Украины, которые начинают выступать за другие страны. В частности, в дзюдо такой стала Елизавета Литвиненко, которая на этом чемпионате мира завоевала первое в истории золото для ОАЭ.