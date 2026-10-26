Две суперзвезды и президент Реала отказались ехать на церемонию вручения "Золотого мяча"

Церемонию вручения "Золотого мяча" 2026 года пропустят сразу несколько громких имен мирового футбола. Среди них – звезда ПСЖ Хвича Кварацхелия, защитник Барселоны Пау Кубарси и президент "Реала" Флорентино Перес.

В понедельник, 26 октября, в Лондоне состоится одно из самых ожидаемых событий футбольного года. При этом не все претенденты на индивидуальные награды и представители ведущих клубов смогут лично принять участие в торжествах, сообщает 24 Канал.

Почему Кварацхелия пропустит церемонию "Золотого мяча"

Вингер ПСЖ и сборной Грузии Хвича Кварацхелия не посетит церемонию вручения из-за серьезной травмы. Об этом сообщает L’Équipe.

25-летний футболист получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в матче Лиги чемпионов против Барселоны, который завершился победой парижан со счетом 4:2.

В начале этой недели грузинскому вингеру должны провести операцию в Катаре. Из-за подготовки к хирургическому вмешательству и необходимости сосредоточиться на лечении игрок не сможет прилететь в столицу Великобритании. Точные сроки его восстановления определят после операции.

Несмотря на отсутствие Кварацхелии, Париж представит Усмана Дембеле. Французский нападающий планирует прибыть в Лондон в сопровождении около 15 близких людей.

Среди главных претендентов на награду также ожидаются Гарри Кейн, Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе.

Перес, Кубарси и Месси не примут участие в церемонии

По информации инсайдера Марио Кортеганы, президент Реала Флорентино Перес также не посетит гала-церемонию.

Кроме того, защитник Барселоны Пау Кубарси не отправился в Лондон вместе с делегацией каталонцев. По сообщению Фабрицио Романо, в клубе не ожидают, что он получит награду как лучший молодой талант года, поэтому футболист остался отдыхать.

В то же время в Барселоне надеются на триумф Ламина Ямаля.

Ранее также появилась информация, что церемонию может пропустить аргентинская легенда Лео Месси.

Вручение престижной награды начнется в 22:00 по киевскому времени.