Дві суперзірки та президент Реала відмовилися їхати на церемонію "Золотий м'яч"

У понеділок, 26 жовтня, у Лондоні відбудеться одна з найочікуваніших подій футбольного року. Водночас не всі претенденти на індивідуальні відзнаки та представники провідних клубів зможуть особисто долучитися до урочистостей, повідомляє 24 Канал.

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Чому Кварацхелія пропустить церемонію "Золотого м'яча"

Вінгер ПСЖ та збірної Грузії Хвіча Кварацхелія не відвідає церемонію вручення через серйозну травму. Про це повідомляє L’Équipe.

25-річний футболіст зазнав розриву передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна у матчі Ліги чемпіонів проти Барселони, який завершився перемогою парижан з рахунком 4:2.

На початку цього тижня грузинському вінгеру мають провести операцію в Катарі. Через підготовку до хірургічного втручання та необхідність зосередитися на лікуванні гравець не зможе прилетіти до столиці Великої Британії. Точні терміни його відновлення визначать після операції.

Попри відсутність Кварацхелії, Париж представить Усман Дембеле. Французький нападник планує прибути до Лондона в супроводі близько 15 близьких людей.

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Серед головних претендентів на нагороду також очікуються Гаррі Кейн, Ламін Ямаль та Кіліан Мбаппе.

Перес, Кубарсі та Мессі залишаться поза церемонією

За інформацією інсайдера Маріо Кортегани, президент Реала Флорентіно Перес також не відвідає гала-церемонію.

Крім того, захисник Барселони Пау Кубарсі не вирушив до Лондона разом із делегацією каталонців. За повідомленням Фабріціо Романо, у клубі не очікують, що він отримає відзнаку найкращому молодому таланту року, тому футболіст залишився відпочивати.

Водночас у Барселоні сподіваються на тріумф Ламіна Ямаля.

Раніше також з'явилася інформація, що церемонію може проігнорувати аргентинська легенда Лео Мессі.

Вручення престижної нагороди розпочнеться о 22:00 за київським часом.