Месси и Роналду стали соперниками в борьбе за уникальный "Золотой мяч"
Помимо объявления имени лучшего футболиста прошлого сезона, организаторы церемонии "Золотой мяч" решили в этом году также определить лучшего лауреата премии всех времен. Но сделали это способом, который вызвал много споров.
Лионель Месси и Криштиану Роналду сойдутся в борьбе за звание B.O.A.T. – Ballon d'Or of All Time. Вот только вряд ли эта победа окончательно поставит точку в легендарном противостоянии, пишет 24 Канал.
Кому достанется "Золотой мяч всех времен"
Инициатива журнала France Football выглядит интересно: собрать в одной номинации самых ярких и выдающихся футболистов за всю историю премии и назвать среди них "лучшего из лучших".
Компания у Месси и Роналду достойная: там и Альфредо ди Стефано, и Йохан Кройф, и Франц Беккенбауэр, и Мишель Платини, и "зубастик" Роналдо, и другие легенды футбола.
Но сомнений в том, что победит кто-то из пары Криш – Лео, нет никаких. Тем более, учитывая, какую систему голосования придумали французы.
Как будут определять лучшего
Проблема в том, что голосовать за "Золотой мяч всех времен" будут не эксперты или журналисты, а простые болельщики. И что самое удивительное – голосование не ограничено по количеству и платное: выбрать своего фаворита можно за 1 евро.
Ничто не мешает фанатам одного из кумиров просто накрутить ему победу. Это уже и происходит: Криштиану Роналду лидирует благодаря активности его поклонников.
Организаторов обвиняют в том, что они просто решили нажиться на том ажиотаже, который всегда создает дуэль Роналду и Месси, где бы она ни происходила.
Церемония вручения "Золотого мяча" и других наград состоится уже 26 октября.