Список претендентов на "Золотой мяч" в 2026 году: кто получит награду

"Золотой мяч" 2026 года держит в напряжении, кто станет обладателем трофея. В этом году реальных претендентов на награду как никогда много.

24 Канал предлагает вашему вниманию свою пятерку лучших кандидатов на получение "Золотого мяча" в 2026 году. Эти футболисты провели выдающийся футбольный сезон 2025/26.

Кто может получить "Золотой мяч" в 2026 году

Главным фаворитом на получение "Золотого мяча" в 2026 году является Гарри Кейн. Нападающего Баварии многие авторитетные издания называют главным претендентом на звание лучшего футболиста мира. Хотя в активе англичанина нет значимых командных трофеев, он провел индивидуально очень сильный сезон.

В составе мюнхенского клуба и сборной Англии форвард забил более 70 голов. Вместе с "тремя львами" дошел до полуфинала чемпионата мира, на котором в итоге завоевал бронзовые медали. Интересно, что, судя по последним утечкам в сеть, именно британец гарантированно получит "Золотой мяч". Его вроде бы уже пригласили даже на официальную фотосессию с трофеем.



Гарри Кейн / Фото Getty Images

Среди главных фаворитов на "Золотой мяч" в 2026 году можно считать и Ламина Ямаля. Игрок Барселоны выиграл чемпионат Испании вместе с каталонским клубом и чемпионат мира вместе со сборной Испании. Таким образом, свою индивидуальную награду он получит скорее за командное достижение вместе с "Фурией Рохой".

Правда, нельзя сказать, что 19-летний футболист слишком ярко выделялся на мундиале. Он был важным звеном в команде Луиса де ла Фуэнте, но Испания на чемпионате мира была сильна в первую очередь благодаря командной игре.



Ламин Ямаль / Фото Getty Images

По такому же принципу одним из главных претендентов на "Золотой мяч" в 2026 году можно считать капитана сборной Испании Родри. Впрочем, и о нем нельзя сказать, что он был просто лучшим на поле в составе "Фурии Рохи" и именно благодаря его выступлению испанцы стали чемпионами мира.

Летом, уже после победы на Мундиале, Родри сменил команду. Он перешел из Манчестер Сити в Барселону. То есть прошлый сезон испанец провел в чемпионате Англии. Однако победить в АПЛ его команда не смогла, уступив в чемпионской гонке Арсеналу. К слову, у Родри уже есть "Золотой мяч", который он получил в 2024 году.



Родри / Фото Getty Images

Нельзя забывать и о кандидатуре Киллиана Мбаппе. В отличие от Родри у француза "Золотого мяча" пока нет. И хотя его Реал вообще остался без наград в прошлом сезоне, а сборная Франции заняла лишь 4-е место на чемпионате мира, сам нападающий продемонстрировал великолепную индивидуальную игру.

В частности, уже на этом чемпионате мира француз стал лучшим бомбардиром в истории турнира. Вместе с тем он выиграл гоночку бомбардиров на чемпионате мира 2026 года. Правда, ходят слухи, что в топ-3 голосования за "Золотой мяч" в этом году Мбаппе не попал.



Киллиан Мбаппе / Фото Getty Images

И, конечно же, одним из претендентов на "Золотой мяч" в этом году является 39-летний Лионель Месси. В своем почтенном возрасте он показал просто топовое выступление на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике. Месси практически в одиночку вытащил сборную Аргентины в финал турнира, где южноамериканцы в итоге уступили Испании.



Лионель Месси / Фото Getty Images

Месси и так обладает рекордом по количеству наибольшим количеством "Золотых мячей" в истории футбола. У него их целых 8. Относительно Месси и награды этого года ходило немало слухов. В частности, сначала сообщалось, что Месси обязательно прибудет на церемонию вручения "Золотого мяча" в Лондон. Впоследствии же инсайдер Фабрицио Романо заявил, что официального приглашения аргентинец не получал.